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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1229123012311232>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 18:38

  Slx написав:Ну что, есть те люди, которые получили 13-ю зарплату, где вы? Отзовитесь, кто получал карту в середине октября 19-го и решил покупать в этом октябре, в начале месяца.


тоже интересно получили ли октябрята кешбек?
как там прошло по проводкам или по дате операции?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Нову не дають до закриття щота. Заюзаю план Б :)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:29

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Вот уже и статистика потихоньку набирается и она неутешительная: как минимум 3 к 1 за 45 дней.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  chipmunk написав:Заюзаю план Б


В чому він полягає?
V2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:56

  ingtrans написав:Вот уже и статистика потихоньку набирается и она неутешительная: как минимум 3 к 1 за 45 дней.



в мене є провірений персмен
сказав тільки 45 днів і ніяк інакше не получиться

взагалі не розумію як можна обійти програму банку закривши і відкривши карту аз 1 день??
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:05

  greenozon написав:
  ingtrans написав:Вот уже и статистика потихоньку набирается и она неутешительная: как минимум 3 к 1 за 45 дней.



в мене є провірений персмен
сказав тільки 45 днів і ніяк інакше не получиться

взагалі не розумію як можна обійти програму банку закривши і відкривши карту аз 1 день??

"45 дней" - это "для перестраховки".
Технически возможно всё.
Если манагер видит, что там не было каких-то "прокатов авто", "отелей", и т.п. блокировок-оплат - "на своё усмотрение" может и закрыть такой счёт, и открыть новый.
Также манагер должен верить клиенту (что например там не прилетит какая-нибудь "оплата такси в Непале через импринтер", или офлайн-оплата "пикничка" на борту самолёта)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 16 лис, 2020 20:09, всього редагувалось 1 раз.
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:08

Вкладчик1234

короче ясно
тільки для своїх і по бальшому блату
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:13

  greenozon написав:короче ясно
тільки для своїх і по бальшому блату

Некоторые манагеры просто не знают, что такое "импринтер", "офлайн-транзакция", "блокировки отелей-прокатов авто".
Проверяют текущие блокировки-списания, и закрывают счёт "без задней мысли"

А эти "45 дней" - защита "от дурака" (рекомендованная)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 16 лис, 2020 20:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:13

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  V2 написав:В чому він полягає?

З мамою зайду ;)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:18

...Тому для забезпечення проведення всіх операцій при закритті рахунку банк встановлює певний термін з моменту подачі заяви клієнтом до безпосереднього закриття рахунку. Такий термін регламентується договором з клієнтом (зазвичай становить 45 днів з моменту звернення клієнта в банк).https://bankchart.com.ua/kreditni_kartk ... itnih_kart
+50грн !
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greenozon
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