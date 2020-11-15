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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:18

Зарегистировался пару минут назад :( на payhub, а он все равно с каждого платежа считает комиссию в 2%+1 грн.
Так что условия про 3 месяца после регистрации не выполняется :(
Anonim2666
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:19

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

одна уже полная,провел 10к.Вторая открыта,в планах 3 и 4-я карты.Погодки,как на практике эта трактовка " Cash-back підключається на 12 місяців."
от даты открытия 365 дней считают или календарными месяцами? :roll:
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:23

Что-то додаток тупит
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:28

  greenozon написав:...Тому для забезпечення проведення всіх операцій при закритті рахунку банк встановлює певний термін з моменту подачі заяви клієнтом до безпосереднього закриття рахунку. Такий термін регламентується договором з клієнтом (зазвичай становить 45 днів з моменту звернення клієнта в банк).https://bankchart.com.ua/kreditni_kartk ... itnih_kart

ощАд 90 мурыжит
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:51

  Anonim2666 написав:Зарегистировался пару минут назад :( на payhub, а он все равно с каждого платежа считает комиссию в 2%+1 грн.
Так что условия про 3 месяца после регистрации не выполняется :(

Они только рисуют комис - фактически первые три месяца - честный ноль. Попробуйте сделать платеж - когда загрузится окошко для 3д секьюре вы увидите что сумма к списанию честная
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:58

Утром был пуш про зачисление кешбека за интернет.
Тапнул, прочитал, закрыл.
Сейчас зашел в приложение - баланс без этих 500грн.
729 говорит "звоните в рабочее время".
Чат не отвечает
Biden's Laptop Matters
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