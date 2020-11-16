Зарегистировался пару минут назад на payhub, а он все равно с каждого платежа считает комиссию в 2%+1 грн.
Так что условия про 3 месяца после регистрации не выполняется
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Додано: Пон 16 лис, 2020 20:18
Зарегистировался пару минут назад на payhub, а он все равно с каждого платежа считает комиссию в 2%+1 грн.
Так что условия про 3 месяца после регистрации не выполняется
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:19
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
одна уже полная,провел 10к.Вторая открыта,в планах 3 и 4-я карты.Погодки,как на практике эта трактовка " Cash-back підключається на 12 місяців."
от даты открытия 365 дней считают или календарными месяцами?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:28
ощАд 90 мурыжит
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:51
Они только рисуют комис - фактически первые три месяца - честный ноль. Попробуйте сделать платеж - когда загрузится окошко для 3д секьюре вы увидите что сумма к списанию честная
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:58
Утром был пуш про зачисление кешбека за интернет.
Тапнул, прочитал, закрыл.
Сейчас зашел в приложение - баланс без этих 500грн.
729 говорит "звоните в рабочее время".
Чат не отвечает
Biden's Laptop Matters
Додано: Пон 16 лис, 2020 21:02
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Не перевели.
И персменом, вроде, не угрожали.
И акций по этой карте (серенькой) не предлагали.
Додано: Пон 16 лис, 2020 21:15
Додано: Пон 16 лис, 2020 21:42
Це як ? В мене все зараховано сьогодні.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 16 лис, 2020 21:43
Я не против конечно, но на остальных семейных учётках - всё есть.
И у меня всё было, до сегодняшнего дня.
Я так понимаю - "перс.мены" - это теперь единственная линия поддержки, которая работает только в рабочее время.
Кстати, ни сообщения про кешбек (в истории), ни строчки в выписке, - нет
Biden's Laptop Matters
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