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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 22:16

  Вкладчик1234 написав:Утром был пуш про зачисление кешбека за интернет.
Тапнул, прочитал, закрыл.

Після їхнього списання гривні з Накопичувального я:
Тапнув, прочитав і СЕПнув сковородку в інший банк.
KVV
 
Повідомлень: 618
З нами з: 29.11.18
Подякував: 29 раз.
Подякували: 67 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 22:30

  Вкладчик1234 написав:
  Son of Sun написав:
  Вкладчик1234 написав:Утром был пуш про зачисление кешбека за интернет.
Тапнул, прочитал, закрыл.
Сейчас зашел в приложение - баланс без этих 500грн.
729 говорит "звоните в рабочее время".
Чат не отвечает

Вони намалюються наступного дня на рахунку. Розслабтесь і зачекайте.

Я не против конечно, но на остальных семейных учётках - всё есть.
И у меня всё было, до сегодняшнего дня.
Я так понимаю - "перс.мены" - это теперь единственная линия поддержки, которая работает только в рабочее время.

Кстати, ни сообщения про кешбек (в истории), ни строчки в выписке, - нет

Інколи нарахування проходить наступним днем. Одного разу напрягав гарячку, сказали, що все нарахують. Наступного дня все було на місці.
Кешбек у виписці світиться як "Зарахування коштів", без деталізації.
Son of Sun
 
Повідомлень: 783
З нами з: 25.04.14
Подякував: 95 раз.
Подякували: 102 раз.
 
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