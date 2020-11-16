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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лис, 2020 22:16
Вкладчик1234 написав:
Утром был пуш про зачисление кешбека за интернет.
Тапнул, прочитал, закрыл.
Після їхнього списання гривні з Накопичувального я:
Тапнув, прочитав і СЕПнув сковородку в інший банк.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 22:30
Вкладчик1234 написав: Son of Sun написав: Вкладчик1234 написав:
Утром был пуш про зачисление кешбека за интернет.
Тапнул, прочитал, закрыл.
Сейчас зашел в приложение - баланс без этих 500грн.
729 говорит "звоните в рабочее время".
Чат не отвечает
Вони намалюються наступного дня на рахунку. Розслабтесь і зачекайте.
Я не против конечно, но на остальных семейных учётках - всё есть.
И у меня всё было, до сегодняшнего дня.
Я так понимаю - "перс.мены" - это теперь единственная линия поддержки, которая работает только в рабочее время.
Кстати, ни сообщения про кешбек (в истории), ни строчки в выписке, - нет
Інколи нарахування проходить наступним днем. Одного разу напрягав гарячку, сказали, що все нарахують. Наступного дня все було на місці.
Кешбек у виписці світиться як "Зарахування коштів", без деталізації.
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