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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лис, 2020 22:16
Вкладчик1234 написав:
Утром был пуш про зачисление кешбека за интернет.
Тапнул, прочитал, закрыл.
Після їхнього списання гривні з Накопичувального я:
Тапнув, прочитав і СЕПнув сковородку в інший банк.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 22:30
Вкладчик1234 написав: Son of Sun написав: Вкладчик1234 написав:
Утром был пуш про зачисление кешбека за интернет.
Тапнул, прочитал, закрыл.
Сейчас зашел в приложение - баланс без этих 500грн.
729 говорит "звоните в рабочее время".
Чат не отвечает
Вони намалюються наступного дня на рахунку. Розслабтесь і зачекайте.
Я не против конечно, но на остальных семейных учётках - всё есть.
И у меня всё было, до сегодняшнего дня.
Я так понимаю - "перс.мены" - это теперь единственная линия поддержки, которая работает только в рабочее время.
Кстати, ни сообщения про кешбек (в истории), ни строчки в выписке, - нет
Інколи нарахування проходить наступним днем. Одного разу напрягав гарячку, сказали, що все нарахують. Наступного дня все було на місці.
Кешбек у виписці світиться як "Зарахування коштів", без деталізації.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 23:05
Son of Sun написав:
Інколи нарахування проходить наступним днем. Одного разу напрягав гарячку, сказали, що все нарахують. Наступного дня все було на місці.
Кешбек у виписці світиться як "Зарахування коштів", без деталізації.
Є там деталізація: "Зарахування бонусних коштів "NEW CASH BACK" за жовтень 2020 р. (коштом банку сплачено податки на суму"
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Додано: Пон 16 лис, 2020 23:51
Slx написав:
Ну что, есть те люди, которые получили 13-ю зарплату, где вы? Отзовитесь, кто получал карту в середине октября 19-го и решил покупать в этом октябре, в начале месяца.
Мне пришла 13-я.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 23:56
Вкладчик1234 написав: greenozon написав: ingtrans написав:
Вот уже и статистика потихоньку набирается и она неутешительная: как минимум 3 к 1 за 45 дней.
в мене є провірений персмен
сказав тільки 45 днів і ніяк інакше не получиться
взагалі не розумію як можна обійти програму банку закривши і відкривши карту аз 1 день??
"45 дней" - это "для перестраховки".
Технически возможно всё.
Если манагер видит, что там не было каких-то "прокатов авто", "отелей", и т.п. блокировок-оплат - "на своё усмотрение" может и закрыть такой счёт, и открыть новый.
Также манагер должен верить клиенту (что например там не прилетит какая-нибудь "оплата такси в Непале через импринтер", или офлайн-оплата "пикничка" на борту самолёта)
АЛЛА практикует закрытие/открытие сразу же если это не последний продукт клиента. типа если шо - свое возьмет.
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