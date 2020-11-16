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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1231123212331234>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 22:16

  Вкладчик1234 написав:Утром был пуш про зачисление кешбека за интернет.
Тапнул, прочитал, закрыл.

Після їхнього списання гривні з Накопичувального я:
Тапнув, прочитав і СЕПнув сковородку в інший банк.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 22:30

  Вкладчик1234 написав:
  Son of Sun написав:
  Вкладчик1234 написав:Утром был пуш про зачисление кешбека за интернет.
Тапнул, прочитал, закрыл.
Сейчас зашел в приложение - баланс без этих 500грн.
729 говорит "звоните в рабочее время".
Чат не отвечает

Вони намалюються наступного дня на рахунку. Розслабтесь і зачекайте.

Я не против конечно, но на остальных семейных учётках - всё есть.
И у меня всё было, до сегодняшнего дня.
Я так понимаю - "перс.мены" - это теперь единственная линия поддержки, которая работает только в рабочее время.

Кстати, ни сообщения про кешбек (в истории), ни строчки в выписке, - нет

Інколи нарахування проходить наступним днем. Одного разу напрягав гарячку, сказали, що все нарахують. Наступного дня все було на місці.
Кешбек у виписці світиться як "Зарахування коштів", без деталізації.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Son of Sun написав:Інколи нарахування проходить наступним днем. Одного разу напрягав гарячку, сказали, що все нарахують. Наступного дня все було на місці.
Кешбек у виписці світиться як "Зарахування коштів", без деталізації.

Є там деталізація: "Зарахування бонусних коштів "NEW CASH BACK" за жовтень 2020 р. (коштом банку сплачено податки на суму"
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:51

  Slx написав:Ну что, есть те люди, которые получили 13-ю зарплату, где вы? Отзовитесь, кто получал карту в середине октября 19-го и решил покупать в этом октябре, в начале месяца.

Мне пришла 13-я.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:56

  Вкладчик1234 написав:
  greenozon написав:
  ingtrans написав:Вот уже и статистика потихоньку набирается и она неутешительная: как минимум 3 к 1 за 45 дней.



в мене є провірений персмен
сказав тільки 45 днів і ніяк інакше не получиться

взагалі не розумію як можна обійти програму банку закривши і відкривши карту аз 1 день??

"45 дней" - это "для перестраховки".
Технически возможно всё.
Если манагер видит, что там не было каких-то "прокатов авто", "отелей", и т.п. блокировок-оплат - "на своё усмотрение" может и закрыть такой счёт, и открыть новый.
Также манагер должен верить клиенту (что например там не прилетит какая-нибудь "оплата такси в Непале через импринтер", или офлайн-оплата "пикничка" на борту самолёта)


АЛЛА практикует закрытие/открытие сразу же если это не последний продукт клиента. типа если шо - свое возьмет.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 00:29

  Slx написав:Ну что, есть те люди, которые получили 13-ю зарплату, где вы? Отзовитесь, кто получал карту в середине октября 19-го и решил покупать в этом октябре, в начале месяца.
[/quote]

Карту получал в 20-х числах октября, 13-я зарплата получена (6 октября пулял десяточку).
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 00:46

  Дядя Дима написав:
  Slx написав:Ну что, есть те люди, которые получили 13-ю зарплату, где вы? Отзовитесь, кто получал карту в середине октября 19-го и решил покупать в этом октябре, в начале месяца.


Карту получал в 20-х числах октября, 13-я зарплата получена (6 октября пулял десяточку).[/quote]
И шо теперь? Када/как реинкарнация?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 01:25

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  clientage написав:И шо теперь? Када/как реинкарнация?
Натурально жду штуцер за (31.10 - 1.11)и 200 за (17.10 - 18.10) и 300 за(1.10 - 31.10)а там надеюсь на "авось пронесёт" и всунуть рыло в последний вагон. Так же есть и план "Бэээ", усыновить(ещё лучше удочерить) человек 20 .Возрастом около 18 лет и хором туда в отделение вщимиться на получение.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 09:12

  Дядя Дима написав:
  clientage написав:И шо теперь? Када/как реинкарнация?
Натурально жду штуцер за (31.10 - 1.11)и 200 за (17.10 - 18.10) и 300 за(1.10 - 31.10)а там надеюсь на "авось пронесёт" и всунуть рыло в последний вагон. Так же есть и план "Бэээ", усыновить(ещё лучше удочерить) человек 20 .Возрастом около 18 лет и хором туда в отделение вщимиться на получение.

Тіко ж не забудьте одразу (ну шоб двічі не ходити) у нотаріуса заповіт скласти, шоб вони (це ж цілий гарем уже) на Ваш спадок не зазіхали ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:28

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Прийшов ключ на 500 грн. Я чекав на тисячу... Чи це ще раніше було, уже заплутався?
Размер имеет значение.
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