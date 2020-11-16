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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лис, 2020 10:32
Тоже пришел ключ на 500 грн за 30 октябрьских операций.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 10:33
За жовтень 500 давали, за цей 1000 буде в деяких, в мене 600 буде за 60 операцій.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 10:37
ага
Вітаємо! Ви успішно обміняли Ваш ключ-код! Очікуйте кешбек протягом 10 робочих днів.
...это для тех, хто потом переспрашивает: а када эти 500 капнут и де про это написано
ПС. и 10 раб. дн. это 2 календарных недели
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 17 лис, 2020 10:40
1000 должны ещё за 50 операций 31 и 1 числа
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Додано: Вів 17 лис, 2020 10:41
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Колеги, прийшов ключ -код на 1000 грн. Але при вводі і руками і копіюванням видає червоним «неіснуючий номер ваучера».
Що порадите робити ?
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
Додано: Вів 17 лис, 2020 10:41
Так раньше не писали про эти 10 рабочих, а горячка говорила о 14 днях
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 17 лис, 2020 10:41
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
пришел код на 1000, при регистрации выдает "неиснуючий номер ваучера", это что такое?
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