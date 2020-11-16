RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1231123212331234

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:32

Тоже пришел ключ на 500 грн за 30 октябрьских операций.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1145
З нами з: 15.02.20
Подякував: 152 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:33

  2XL написав:Прийшов ключ на 500 грн. Я чекав на тисячу... Чи це ще раніше було, уже заплутався?

За жовтень 500 давали, за цей 1000 буде в деяких, в мене 600 буде за 60 операцій.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1145
З нами з: 15.02.20
Подякував: 152 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:37

ага

Вітаємо! Ви успішно обміняли Ваш ключ-код! Очікуйте кешбек протягом 10 робочих днів.

...это для тех, хто потом переспрашивает: а када эти 500 капнут и де про это написано :)

ПС. и 10 раб. дн. это 2 календарных недели :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32939
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2620 раз.
Подякували: 3861 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:40

  Striker написав:
  2XL написав:Прийшов ключ на 500 грн. Я чекав на тисячу... Чи це ще раніше було, уже заплутався?

За жовтень 500 давали, за цей 1000 буде в деяких, в мене 600 буде за 60 операцій.

1000 должны ещё за 50 операций 31 и 1 числа
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3107
З нами з: 06.03.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Колеги, прийшов ключ -код на 1000 грн. Але при вводі і руками і копіюванням видає червоним «неіснуючий номер ваучера».
Що порадите робити ?
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 904
З нами з: 27.02.19
Подякував: 322 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:41

  clientage написав:ага

Вітаємо! Ви успішно обміняли Ваш ключ-код! Очікуйте кешбек протягом 10 робочих днів.

...это для тех, хто потом переспрашивает: а када эти 500 капнут и де про это написано :)

ПС. и 10 раб. дн. это 2 календарных недели :)

Так раньше не писали про эти 10 рабочих, а горячка говорила о 14 днях
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3107
З нами з: 06.03.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

пришел код на 1000, при регистрации выдает "неиснуючий номер ваучера", это что такое?
vanok
 
Повідомлень: 242
З нами з: 12.02.13
Подякував: 21 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1231123212331234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: greenozon, SHURICK76, vanok, vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.