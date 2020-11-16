хто спілкувався із чатом щодо тисячок і поганих кодів - накидайте скрінів будь ласка
бо шото я очкую вводити ключ-код (теж получив і дуже зрадів)
але товариші он пишуть сумні новини
невже укрсибаси будуть кідати
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Додано: Вів 17 лис, 2020 11:21
хто спілкувався із чатом щодо тисячок і поганих кодів - накидайте скрінів будь ласка
бо шото я очкую вводити ключ-код (теж получив і дуже зрадів)
але товариші он пишуть сумні новини
невже укрсибаси будуть кідати
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:21
як казав у 2013 році покійний Чечетов, - "Отобрали у детей кусочек счастья" ну, про ёлку
а тут ніби й налили, а ніби і намахали
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:23
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Тоже код не активировался на 1000 (31.10 - 1.11), в чате молчали. В хроме на компе аналогично смарту - код не існує. Решил вбить код руками (в хроме на компе) ... и
По второму акку кода еще нет
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:27
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Та же проблема, код на 1000 грн, пишет: "Неіснуючий номер ваучера".
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:38
подтверждаю, сработало!
код вводим только цифры
телефон - начиная с 050 (без +38)
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:39
По этой схеме Сработало. Дякую.
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:41
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
На фейсбуке офпред говорит, ремонтируют, советует активировать во второй половине дня. Подожду пока, мало ли.
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:42
Пішла жара!
активував через комп'ютер вбивши все руками
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:45
пришел код на 500 грн и успешно ввелся через хром и копипаст с вайбера
Кешбечные карты!
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:49
на 1000 теж спрацювало через веб руками
10 днів після завершення дати активації, тобто 21.11 + 10 ... отримуємо перші числа грудня!
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
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