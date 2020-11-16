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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:21

хто спілкувався із чатом щодо тисячок і поганих кодів - накидайте скрінів будь ласка

бо шото я очкую вводити ключ-код (теж получив і дуже зрадів)

але товариші он пишуть сумні новини

невже укрсибаси будуть кідати :?: :?: :!:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:21

як казав у 2013 році покійний Чечетов, - "Отобрали у детей кусочек счастья" :) ну, про ёлку :)
а тут ніби й налили, а ніби і намахали :)
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Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Тоже код не активировался на 1000 (31.10 - 1.11), в чате молчали. В хроме на компе аналогично смарту - код не існує. Решил вбить код руками (в хроме на компе) ... и
Вітаємо! Ви успішно обміняли Ваш ключ-код! Очікуйте кешбек протягом 10 робочих днів, після закінчення терміну обмінів.

По второму акку кода еще нет :(
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:27

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Та же проблема, код на 1000 грн, пишет: "Неіснуючий номер ваучера".
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:38

  ol_zy написав:Тоже код не активировался на 1000 (31.10 - 1.11), в чате молчали. В хроме на компе аналогично смарту - код не існує. Решил вбить код руками (в хроме на компе) ... и
Вітаємо! Ви успішно обміняли Ваш ключ-код! Очікуйте кешбек протягом 10 робочих днів, після закінчення терміну обмінів.

По второму акку кода еще нет :(


подтверждаю, сработало!

код вводим только цифры
телефон - начиная с 050 (без +38)
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:39

  ol_zy написав:Тоже код не активировался на 1000 (31.10 - 1.11), в чате молчали. В хроме на компе аналогично смарту - код не існує. Решил вбить код руками (в хроме на компе) ... и
Вітаємо! Ви успішно обміняли Ваш ключ-код! Очікуйте кешбек протягом 10 робочих днів, після закінчення терміну обмінів.

По второму акку кода еще нет :(

По этой схеме Сработало. Дякую.
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

На фейсбуке офпред говорит, ремонтируют, советует активировать во второй половине дня. Подожду пока, мало ли.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:42

Пішла жара!
активував через комп'ютер вбивши все руками :!:

http://prntscr.com/vkmx1e
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:45

пришел код на 500 грн и успешно ввелся через хром и копипаст с вайбера
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:49

на 1000 теж спрацювало через веб руками
10 днів після завершення дати активації, тобто 21.11 + 10 ... отримуємо перші числа грудня!
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
stas_rst
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