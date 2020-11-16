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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:58

  stas_rst написав:на 1000 теж спрацювало через веб руками
10 днів після завершення дати активації, тобто 21.11 + 10 ... отримуємо перші числа грудня!

починили походу, принялся код копипастом)
vanok
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Я, как и многие тут присутствующие, получил "неудачный" код на 1000 и задал вопрос в чате - WTF?. Чтобы 2 раза не ходить - спросил заодно и по поводу кода на 500 по рассылке за 5.10, который я не получил. С 1000 - как и у всех у мну вопрос успешно в итоге разрешился. А вот по поводу "пятихатки" мне консультант рекомендовал обратиться в Очевыгоду по телефону 044-333-30-10. После моего звонка довольно приятная мадам взялась помочь - загрузила свой файлик с перечнем "победителей" того "конкурса" и по моему телепону меня нашла. Более того она сказала, что может активировать мой код "на 500" тут таки, не отходя от кассы "а то вдруг смс не дойдет". Хотя опять таки с ее слов рассылка только сегодня запущена - она идет частями, поэтому волноваться вряд ли стоит. В общем на "дистанционную активацию" - я согласился и она все сделала по телепону. В конце предупредила, что если таки смс или пуш с кодом на 500 я таки получу, то чтобы не пугался - при попытке его активировать будет выпадать сообщение о том, что "вы ваш код уже успешно активировали". Зачисление 500 по ее словам тоже должно быть в течение 10 дней.
В общем очень мило пообщался с приятной представительницей "очевыгоды".
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 5119
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

​Можливі перерви в роботі платіжних карток, терміналів та банкоматів UKRSIBBANK

Шановні клієнти! Повідомляємо, що у зв’язку з проведенням технічних робіт, спрямованих на покращення роботи систем банку, 18.11.2020 з 1:00 до 2:30 можливі тимчасові складнощі при здійсненні розрахунків картками UKRSIBBANK в торгово-сервісній мережі та мережі Інтернет (в т.ч. в UKRSIB online), а також при знятті коштів в банкоматах. Також можливі перерви в роботі POS-терміналів та банкоматів UKRSIBBANK.

Просимо вибачення за тимчасові незручності.

Джерело:
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/407614/
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