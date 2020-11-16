починили походу, принялся код копипастом)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:58
Додано: Вів 17 лис, 2020 12:05
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Я, как и многие тут присутствующие, получил "неудачный" код на 1000 и задал вопрос в чате - WTF?. Чтобы 2 раза не ходить - спросил заодно и по поводу кода на 500 по рассылке за 5.10, который я не получил. С 1000 - как и у всех у мну вопрос успешно в итоге разрешился. А вот по поводу "пятихатки" мне консультант рекомендовал обратиться в Очевыгоду по телефону 044-333-30-10. После моего звонка довольно приятная мадам взялась помочь - загрузила свой файлик с перечнем "победителей" того "конкурса" и по моему телепону меня нашла. Более того она сказала, что может активировать мой код "на 500" тут таки, не отходя от кассы "а то вдруг смс не дойдет". Хотя опять таки с ее слов рассылка только сегодня запущена - она идет частями, поэтому волноваться вряд ли стоит. В общем на "дистанционную активацию" - я согласился и она все сделала по телепону. В конце предупредила, что если таки смс или пуш с кодом на 500 я таки получу, то чтобы не пугался - при попытке его активировать будет выпадать сообщение о том, что "вы ваш код уже успешно активировали". Зачисление 500 по ее словам тоже должно быть в течение 10 дней.
В общем очень мило пообщался с приятной представительницей "очевыгоды".
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 17 лис, 2020 12:08
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Можливі перерви в роботі платіжних карток, терміналів та банкоматів UKRSIBBANK
Шановні клієнти! Повідомляємо, що у зв’язку з проведенням технічних робіт, спрямованих на покращення роботи систем банку, 18.11.2020 з 1:00 до 2:30 можливі тимчасові складнощі при здійсненні розрахунків картками UKRSIBBANK в торгово-сервісній мережі та мережі Інтернет (в т.ч. в UKRSIB online), а також при знятті коштів в банкоматах. Також можливі перерви в роботі POS-терміналів та банкоматів UKRSIBBANK.
Просимо вибачення за тимчасові незручності.
Джерело:
Додано: Вів 17 лис, 2020 12:20
10 робочих
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 17 лис, 2020 13:28
velvet но вроде быстрее начисляют...
Кешбечные карты!
Додано: Вів 17 лис, 2020 14:01
это в следующем месяце снова такое же будет с холостыми кодами? а то и так уже руки в кровь от этих акций сибаса
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Додано: Вів 17 лис, 2020 14:07
Мені навпаки прийшов (я вже успішно поміняв) код на 1000 грн за другу пару вихідних, хоч також успішно поміняний код на 200 грн за першу пару вихідних ще не виплатили. А ось на 500 грн за 60 оплат жовтня поки ще нема...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Вів 17 лис, 2020 14:10
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Прийшов код на 500, якого не мало б бути. активувався
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Вів 17 лис, 2020 14:29
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 17 лис, 2020 14:50
ждем ждем
Кешбечные карты!
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