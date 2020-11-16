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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1235123612371238>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:58

  stas_rst написав:на 1000 теж спрацювало через веб руками
10 днів після завершення дати активації, тобто 21.11 + 10 ... отримуємо перші числа грудня!

починили походу, принялся код копипастом)
vanok
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Я, как и многие тут присутствующие, получил "неудачный" код на 1000 и задал вопрос в чате - WTF?. Чтобы 2 раза не ходить - спросил заодно и по поводу кода на 500 по рассылке за 5.10, который я не получил. С 1000 - как и у всех у мну вопрос успешно в итоге разрешился. А вот по поводу "пятихатки" мне консультант рекомендовал обратиться в Очевыгоду по телефону 044-333-30-10. После моего звонка довольно приятная мадам взялась помочь - загрузила свой файлик с перечнем "победителей" того "конкурса" и по моему телепону меня нашла. Более того она сказала, что может активировать мой код "на 500" тут таки, не отходя от кассы "а то вдруг смс не дойдет". Хотя опять таки с ее слов рассылка только сегодня запущена - она идет частями, поэтому волноваться вряд ли стоит. В общем на "дистанционную активацию" - я согласился и она все сделала по телепону. В конце предупредила, что если таки смс или пуш с кодом на 500 я таки получу, то чтобы не пугался - при попытке его активировать будет выпадать сообщение о том, что "вы ваш код уже успешно активировали". Зачисление 500 по ее словам тоже должно быть в течение 10 дней.
В общем очень мило пообщался с приятной представительницей "очевыгоды".
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

​Можливі перерви в роботі платіжних карток, терміналів та банкоматів UKRSIBBANK

Шановні клієнти! Повідомляємо, що у зв’язку з проведенням технічних робіт, спрямованих на покращення роботи систем банку, 18.11.2020 з 1:00 до 2:30 можливі тимчасові складнощі при здійсненні розрахунків картками UKRSIBBANK в торгово-сервісній мережі та мережі Інтернет (в т.ч. в UKRSIB online), а також при знятті коштів в банкоматах. Також можливі перерви в роботі POS-терміналів та банкоматів UKRSIBBANK.

Просимо вибачення за тимчасові незручності.

Джерело:
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/407614/
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:20

  stas_rst написав:на 1000 теж спрацювало через веб руками
10 днів після завершення дати активації, тобто 21.11 + 10 ... отримуємо перші числа грудня!

10 робочих
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:28

velvet но вроде быстрее начисляют...
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:01

это в следующем месяце снова такое же будет с холостыми кодами? а то и так уже руки в кровь от этих акций сибаса
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:07

  omb написав:пришел код на 500 грн и успешно ввелся через хром и копипаст с вайбера

Мені навпаки прийшов (я вже успішно поміняв) код на 1000 грн за другу пару вихідних, хоч також успішно поміняний код на 200 грн за першу пару вихідних ще не виплатили. А ось на 500 грн за 60 оплат жовтня поки ще нема...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Прийшов код на 500, якого не мало б бути. активувався
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:29

  wolt450 написав:Прийшов код на 500, якого не мало б бути. активувався

Чого не мало б бути?
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:50

  IMPRINTER написав:это в следующем месяце снова такое же будет с холостыми кодами? а то и так уже руки в кровь от этих акций сибаса
ждем ждем :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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