Додано: Вів 17 лис, 2020 12:05

Я, как и многие тут присутствующие, получил "неудачный" код на 1000 и задал вопрос в чате - WTF?. Чтобы 2 раза не ходить - спросил заодно и по поводу кода на 500 по рассылке за 5.10, который я не получил. С 1000 - как и у всех у мну вопрос успешно в итоге разрешился. А вот по поводу "пятихатки" мне консультант рекомендовал обратиться в Очевыгоду по телефону 044-333-30-10. После моего звонка довольно приятная мадам взялась помочь - загрузила свой файлик с перечнем "победителей" того "конкурса" и по моему телепону меня нашла. Более того она сказала, что может активировать мой код "на 500" тут таки, не отходя от кассы "а то вдруг смс не дойдет". Хотя опять таки с ее слов рассылка только сегодня запущена - она идет частями, поэтому волноваться вряд ли стоит. В общем на "дистанционную активацию" - я согласился и она все сделала по телепону. В конце предупредила, что если таки смс или пуш с кодом на 500 я таки получу, то чтобы не пугался - при попытке его активировать будет выпадать сообщение о том, что "вы ваш код уже успешно активировали". Зачисление 500 по ее словам тоже должно быть в течение 10 дней.

В общем очень мило пообщался с приятной представительницей "очевыгоды".