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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лис, 2020 14:56
velvet написав: wolt450 написав:
Прийшов код на 500, якого не мало б бути. активувався
Чого не мало б бути?
Запрошення не було
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Додано: Вів 17 лис, 2020 15:40
wolt450 можь забыл?
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Додано: Вів 17 лис, 2020 16:47
А може запрошення й не треба і всі можуть приймати участь?
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Додано: Вів 17 лис, 2020 16:53
1000 не пришло
мож завтра?
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