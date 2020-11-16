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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:56

  velvet написав:
  wolt450 написав:Прийшов код на 500, якого не мало б бути. активувався

Чого не мало б бути?

Запрошення не було
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wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:40

wolt450 можь забыл?
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:47

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А може запрошення й не треба і всі можуть приймати участь?
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:53

1000 не пришло
мож завтра?
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