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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1236123712381239>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:56

  velvet написав:
  wolt450 написав:Прийшов код на 500, якого не мало б бути. активувався

Чого не мало б бути?

Запрошення не було
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wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:40

wolt450 можь забыл?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:47

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А може запрошення й не треба і всі можуть приймати участь?
reef
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:53

1000 не пришло
мож завтра?
или- шось пішло не так, зверніться в :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 17:14

в этом месяце
30 операций за 600 грн. было
5 операций за 100 грн. (по кредитке)
100 грн. за открытие накопительного депо на любую сумму (открыл на гривну)
это из гарантированных

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1000 грн. за операции в ИБ ну и
пэжо
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 17:23

  v57 написав:1000 не пришло
мож завтра?
или- шось пішло не так, зверніться в :)

Звоните в Очевыгоду 0443333010 там всё сделают
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 17:33

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Так давали уже коды за 30(60) транзакций за октябрь, или пока только за шопинг 31.10-1.11?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 17:46

  Ferlakur написав:Так давали уже коды за 30(60) транзакций за октябрь, или пока только за шопинг 31.10-1.11?

Давали, звоните в Очевыгоду. Там девушка по номеру телефона вас находит и даже активирует код за вас. У меня сложилось ощущение, что у них сбойнула система рассылки либо не предусмотрено в один день отправлять два ключ-кода и кому-то пришло 500 за количество транзакций в октябре, а кому-то за шоппинг 31.10-1.11
Востаннє редагувалось velvet в Вів 17 лис, 2020 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Подякував: 21 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 17:50

  reef написав:А може запрошення й не треба і всі можуть приймати участь?
было бы здорово, но наврядли :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:14

  velvet написав:
  Ferlakur написав:Так давали уже коды за 30(60) транзакций за октябрь, или пока только за шопинг 31.10-1.11?

Давали, звоните в Очевыгоду. Там девушка по номеру телефона вас находит и даже активирует код за вас. У меня сложилось ощущение, что у них сбойнула система рассылки либо не предусмотрено в один день отправлять два ключ-кода и кому-то пришло 500 за количество транзакций в октябре, а кому-то за шоппинг 31.10-1.11


Точно, обратился в колл центр, там сказали, действительно два ключ кода, предложили или они сами активируют, или можно написать в чат Очевыгоды, там скажут код. Пошел по второму варианту, получил код, активировал.
Ferlakur
 
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