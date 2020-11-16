Запрошення не було
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лис, 2020 14:56
Запрошення не було
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Додано: Вів 17 лис, 2020 15:40
wolt450 можь забыл?
Кешбечные карты!
Додано: Вів 17 лис, 2020 16:47
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А може запрошення й не треба і всі можуть приймати участь?
Додано: Вів 17 лис, 2020 17:14
в этом месяце
30 операций за 600 грн. было
5 операций за 100 грн. (по кредитке)
100 грн. за открытие накопительного депо на любую сумму (открыл на гривну)
это из гарантированных
из рандомных:
1000 грн. за операции в ИБ ну и
пэжо
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Pig Lives Matter
Додано: Вів 17 лис, 2020 17:23
Звоните в Очевыгоду 0443333010 там всё сделают
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зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 17 лис, 2020 17:33
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Так давали уже коды за 30(60) транзакций за октябрь, или пока только за шопинг 31.10-1.11?
Додано: Вів 17 лис, 2020 17:46
Давали, звоните в Очевыгоду. Там девушка по номеру телефона вас находит и даже активирует код за вас. У меня сложилось ощущение, что у них сбойнула система рассылки либо не предусмотрено в один день отправлять два ключ-кода и кому-то пришло 500 за количество транзакций в октябре, а кому-то за шоппинг 31.10-1.11
Востаннє редагувалось velvet в Вів 17 лис, 2020 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 17 лис, 2020 17:50
было бы здорово, но наврядли
Кешбечные карты!
Додано: Вів 17 лис, 2020 18:14
Точно, обратился в колл центр, там сказали, действительно два ключ кода, предложили или они сами активируют, или можно написать в чат Очевыгоды, там скажут код. Пошел по второму варианту, получил код, активировал.
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