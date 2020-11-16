Додано: Вів 17 лис, 2020 17:14

в этом месяце

30 операций за 600 грн. было

5 операций за 100 грн. (по кредитке)

100 грн. за открытие накопительного депо на любую сумму (открыл на гривну)

это из гарантированных



из рандомных:

1000 грн. за операции в ИБ ну и

пэжо

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