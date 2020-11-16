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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лис, 2020 18:15
omb написав: reef написав:
А може запрошення й не треба і всі можуть приймати участь?
было бы здорово, но наврядли
Все ж можливо. операцій вистарчало. або запрошення не ДІЙШЛО
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