Все ж можливо. операцій вистарчало. або запрошення не ДІЙШЛО
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лис, 2020 18:15
Все ж можливо. операцій вистарчало. або запрошення не ДІЙШЛО
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Вів 17 лис, 2020 19:56
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Думаю оформить Нью кард на жену. Вопрос, когда? В январе, чтобы захватить побольше периода 5% кешбека, после того, как мой кончится,
или сейчас, чтоб захватить еще пару возможных акций-транзакций, если таковые будут? Или новичкам не сразу присылают приглашения на акции?
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