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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лис, 2020 18:15
omb написав: reef написав:
А може запрошення й не треба і всі можуть приймати участь?
было бы здорово, но наврядли
Все ж можливо. операцій вистарчало. або запрошення не ДІЙШЛО
промокод від Мінфіна UF9U733
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Додано: Вів 17 лис, 2020 19:46
подозреваю, шо очевигода в раб.время доступна
завтра пообщаюсь
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Додано: Вів 17 лис, 2020 19:56
Думаю оформить Нью кард на жену. Вопрос, когда? В январе, чтобы захватить побольше периода 5% кешбека, после того, как мой кончится,
или сейчас, чтоб захватить еще пару возможных акций-транзакций, если таковые будут? Или новичкам не сразу присылают приглашения на акции?
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Ferlakur
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Додано: Вів 17 лис, 2020 19:59
Ferlakur написав:
Точно, обратился в колл центр, там сказали, действительно два ключ кода, предложили или они сами активируют, или можно написать в чат Очевыгоды, там скажут код.
Централізовано вони не збираються вирішувати проблему? Обидві винагороди отримає лише той, хто читає форум і не полінується їм написати?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 17 лис, 2020 20:05
klug написав: Ferlakur написав:
Точно, обратился в колл центр, там сказали, действительно два ключ кода, предложили или они сами активируют, или можно написать в чат Очевыгоды, там скажут код.
Централізовано вони не збираються вирішувати проблему? Обидві винагороди отримає лише той, хто читає форум і не полінується їм написати?
Нам то шо
Мы ж читаем.
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Ferlakur
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Додано: Вів 17 лис, 2020 20:06
Ferlakur написав:
Или новичкам не сразу присылают приглашения на акции?
Карта с середины лета. Приглашений не видел. Пытался всунуть рыло без приглашения и на выходные, и на 60 морковок - не пустили.
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Славик
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Додано: Вів 17 лис, 2020 20:18
klug написав: Ferlakur написав:
Точно, обратился в колл центр, там сказали, действительно два ключ кода, предложили или они сами активируют, или можно написать в чат Очевыгоды, там скажут код.
Централізовано вони не збираються вирішувати проблему? Обидві винагороди отримає лише той, хто читає форум і не полінується їм написати?
Дуже сумніваюсь, що Укрсиб централізовано щось зробить. Їх чат не знає нічого по Очевигоді і допомогти нічим не може. Спочатку доказували, що взагалі 1000 мені не світить, бо по виписці по рахунку за 31.10 - 01.11 немає жодної операції. Прийшлось просвітити, що враховуються операції по даті транзакції, а не проводки по рахунку. Коммунікації з Очевигодою в них нема і нічим вони допомогти не можуть, тільки пишуть загальновідому інформацію про правила програми. Тому для вирішення питань зараз краще звертатись в саму Очевигоду, там більш інформовані оператори і реально допомагають.
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velvet
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Додано: Вів 17 лис, 2020 20:48
Славик прийдётся подождать, по июньской карте с сентября начали сыпать
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Додано: Вів 17 лис, 2020 20:53
Ferlakur написав: velvet написав: Ferlakur написав:
Так давали уже коды за 30(60) транзакций за октябрь, или пока только за шопинг 31.10-1.11?
Давали, звоните в Очевыгоду. Там девушка по номеру телефона вас находит и даже активирует код за вас. У меня сложилось ощущение, что у них сбойнула система рассылки либо не предусмотрено в один день отправлять два ключ-кода и кому-то пришло 500 за количество транзакций в октябре, а кому-то за шоппинг 31.10-1.11
Точно, обратился в колл центр, там сказали, действительно два ключ кода, предложили или они сами активируют, или можно написать в чат Очевыгоды, там скажут код. Пошел по второму варианту, получил код, активировал.
Так может сразу пусть садят девочку для забивки кодов? Зачем та рассылка?
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