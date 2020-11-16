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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:15

  omb написав:
  reef написав:А може запрошення й не треба і всі можуть приймати участь?
было бы здорово, но наврядли :)

Все ж можливо. операцій вистарчало. або запрошення не ДІЙШЛО
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wolt450
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подозреваю, шо очевигода в раб.время доступна
завтра пообщаюсь
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 19:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Думаю оформить Нью кард на жену. Вопрос, когда? В январе, чтобы захватить побольше периода 5% кешбека, после того, как мой кончится,
или сейчас, чтоб захватить еще пару возможных акций-транзакций, если таковые будут? Или новичкам не сразу присылают приглашения на акции?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 19:59

  Ferlakur написав:Точно, обратился в колл центр, там сказали, действительно два ключ кода, предложили или они сами активируют, или можно написать в чат Очевыгоды, там скажут код.

Централізовано вони не збираються вирішувати проблему? Обидві винагороди отримає лише той, хто читає форум і не полінується їм написати?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:05

  klug написав:
  Ferlakur написав:Точно, обратился в колл центр, там сказали, действительно два ключ кода, предложили или они сами активируют, или можно написать в чат Очевыгоды, там скажут код.

Централізовано вони не збираються вирішувати проблему? Обидві винагороди отримає лише той, хто читає форум і не полінується їм написати?

Нам то шо :mrgreen: Мы ж читаем.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:06

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Ferlakur написав:Или новичкам не сразу присылают приглашения на акции?
Карта с середины лета. Приглашений не видел. Пытался всунуть рыло без приглашения и на выходные, и на 60 морковок - не пустили.
Славик
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:18

  klug написав:
  Ferlakur написав:Точно, обратился в колл центр, там сказали, действительно два ключ кода, предложили или они сами активируют, или можно написать в чат Очевыгоды, там скажут код.

Централізовано вони не збираються вирішувати проблему? Обидві винагороди отримає лише той, хто читає форум і не полінується їм написати?

Дуже сумніваюсь, що Укрсиб централізовано щось зробить. Їх чат не знає нічого по Очевигоді і допомогти нічим не може. Спочатку доказували, що взагалі 1000 мені не світить, бо по виписці по рахунку за 31.10 - 01.11 немає жодної операції. Прийшлось просвітити, що враховуються операції по даті транзакції, а не проводки по рахунку. Коммунікації з Очевигодою в них нема і нічим вони допомогти не можуть, тільки пишуть загальновідому інформацію про правила програми. Тому для вирішення питань зараз краще звертатись в саму Очевигоду, там більш інформовані оператори і реально допомагають.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:48

Славик прийдётся подождать, по июньской карте с сентября начали сыпать
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:53

  Ferlakur написав:
  velvet написав:
  Ferlakur написав:Так давали уже коды за 30(60) транзакций за октябрь, или пока только за шопинг 31.10-1.11?

Давали, звоните в Очевыгоду. Там девушка по номеру телефона вас находит и даже активирует код за вас. У меня сложилось ощущение, что у них сбойнула система рассылки либо не предусмотрено в один день отправлять два ключ-кода и кому-то пришло 500 за количество транзакций в октябре, а кому-то за шоппинг 31.10-1.11


Точно, обратился в колл центр, там сказали, действительно два ключ кода, предложили или они сами активируют, или можно написать в чат Очевыгоды, там скажут код. Пошел по второму варианту, получил код, активировал.

Так может сразу пусть садят девочку для забивки кодов? Зачем та рассылка? :)
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