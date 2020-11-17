в ЛС
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лис, 2020 08:34
в ЛС
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Сер 18 лис, 2020 09:11
Колеги поділіться будьте ласкаві як ви набиваєте маленькі покупки по сумі,
надоїдо кеди бігати
буду вдячний за підказки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 18 лис, 2020 09:15
_PORT_UA через УкрсибОнлайн комунальні без комісії але і без кешбеку. Список компаній доступних для оплати сильно різниться по містам.
Додано: Сер 18 лис, 2020 09:18
1 кВт ел/енерг. або по 2 грн. СДМА й не парюсь
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Сер 18 лис, 2020 09:34
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