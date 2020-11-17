УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лис, 2020 08:34
_PORT_UA написав:
Доброе утро. Есть возможность оплаты коммунальных услуг без комиссии. Так ли это на самом деле и можно дополнительно к такой оплате получить кешбек?
Жители Харькова пробовали оплачивать Ньюкард коммуналку?
в ЛС
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Подякували: 854 раз.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 09:11
Колеги поділіться будьте ласкаві як ви набиваєте маленькі покупки по сумі,
надоїдо кеди бігати
буду вдячний за підказки
greenozon
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Додано: Сер 18 лис, 2020 09:15
_PORT_UA через УкрсибОнлайн комунальні без комісії але і без кешбеку. Список компаній доступних для оплати сильно різниться по містам.
KVV
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Додано: Сер 18 лис, 2020 09:18
greenozon написав:
Колеги поділіться будьте ласкаві як ви набиваєте маленькі покупки по сумі,
надоїдо кеди бігати
буду вдячний за підказки
1 кВт ел/енерг. або по 2 грн. СДМА й не парюсь
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
Повідомлень: 4767
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Подякував: 693 раз.
Подякували: 854 раз.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 09:34
greenozon написав:
Колеги поділіться будьте ласкаві як ви набиваєте маленькі покупки по сумі,
надоїдо кеди бігати
буду вдячний за підказки
Личка
Ferlakur
Повідомлень: 3540
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Подякував: 204 раз.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 10:03
Прислали ключ и на 500. Не нужно теребить линию.
rollo
Повідомлень: 1029
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Додано: Сер 18 лис, 2020 10:09
rollo написав:
Прислали ключ и на 500. Не нужно теребить линию.
Мне тоже прислали на 1000, но я вчера уже потеребил. Скорее всего в один день не могут два ключ-кода присылать.
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velvet
Повідомлень: 3116
З нами з: 06.03.09
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Додано: Сер 18 лис, 2020 10:47
omb написав: Славик
прийдётся подождать, по июньской карте с сентября начали сыпать
не факт - у меня карта с апреля. только в ноябре прилетела первая гарантированная акция. до этого только лотерейки прилетали.
mephala
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Додано: Сер 18 лис, 2020 10:50
тоже прилетел ключ на 1000
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omb
Повідомлень: 2449
З нами з: 08.04.14
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