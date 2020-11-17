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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 08:34

  _PORT_UA написав:Доброе утро. Есть возможность оплаты коммунальных услуг без комиссии. Так ли это на самом деле и можно дополнительно к такой оплате получить кешбек?
Жители Харькова пробовали оплачивать Ньюкард коммуналку?

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в ЛС
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлень: 4767
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Подякував: 693 раз.
Подякували: 854 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:11

Колеги поділіться будьте ласкаві як ви набиваєте маленькі покупки по сумі,
надоїдо кеди бігати :)
буду вдячний за підказки
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 10115
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:15

_PORT_UA через УкрсибОнлайн комунальні без комісії але і без кешбеку. Список компаній доступних для оплати сильно різниться по містам.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:18

  greenozon написав:Колеги поділіться будьте ласкаві як ви набиваєте маленькі покупки по сумі,
надоїдо кеди бігати :)
буду вдячний за підказки

1 кВт ел/енерг. або по 2 грн. СДМА й не парюсь
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлень: 4767
З нами з: 03.12.14
Подякував: 693 раз.
Подякували: 854 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:34

  greenozon написав:Колеги поділіться будьте ласкаві як ви набиваєте маленькі покупки по сумі,
надоїдо кеди бігати :)
буду вдячний за підказки

Личка
Ferlakur
 
Повідомлень: 3540
З нами з: 14.10.08
Подякував: 204 раз.
Подякували: 161 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 10:03

Прислали ключ и на 500. Не нужно теребить линию.
rollo
 
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Подякували: 97 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 10:09

  rollo написав:Прислали ключ и на 500. Не нужно теребить линию.

Мне тоже прислали на 1000, но я вчера уже потеребил. Скорее всего в один день не могут два ключ-кода присылать.
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velvet
 
Повідомлень: 3116
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Подякував: 21 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 10:47

  omb написав:Славик прийдётся подождать, по июньской карте с сентября начали сыпать


не факт - у меня карта с апреля. только в ноябре прилетела первая гарантированная акция. до этого только лотерейки прилетали.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 10:50

тоже прилетел ключ на 1000
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2449
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Подякував: 23 раз.
Подякували: 191 раз.
 
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  #<1 ... 1237123812391240
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