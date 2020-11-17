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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1238123912401241

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:47

Колеги велике спасибі усім хто відгукнувся!
разом ми сила! :)

PS прилетів ключ-код на 500-ку
ввів з компа руками - норм
http://prntscr.com/vle13v
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 13:00

  velvet написав:
  rollo написав:Прислали ключ и на 500. Не нужно теребить линию.

Мне тоже прислали на 1000, но я вчера уже потеребил. Скорее всего в один день не могут два ключ-кода присылать.

Дарма в Сібасові сумнівалися. Мені він сьогодні прислав і на 500 грн код, без усяких діставань з мого боку. Тепер чекаю виплати: 200, потім 1000 і ось ще 500. Побачимо, що буде далі...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 13:39

  kreuz написав:
  velvet написав:
  rollo написав:Прислали ключ и на 500. Не нужно теребить линию.

Мне тоже прислали на 1000, но я вчера уже потеребил. Скорее всего в один день не могут два ключ-кода присылать.

Дарма в Сібасові сумнівалися. Мені він сьогодні прислав і на 500 грн код, без усяких діставань з мого боку. Тепер чекаю виплати: 200, потім 1000 і ось ще 500. Побачимо, що буде далі...

Сумнівалися не в Укрсибі, а в його працівниках. Особливих зусиль не прийшлось докладати.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 14:03

greenozon как всегда надо было немного подождать :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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