разом ми сила!
PS прилетів ключ-код на 500-ку
ввів з компа руками - норм
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лис, 2020 12:47
Колеги велике спасибі усім хто відгукнувся!
разом ми сила!
PS прилетів ключ-код на 500-ку
ввів з компа руками - норм
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 18 лис, 2020 13:00
Дарма в Сібасові сумнівалися. Мені він сьогодні прислав і на 500 грн код, без усяких діставань з мого боку. Тепер чекаю виплати: 200, потім 1000 і ось ще 500. Побачимо, що буде далі...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Сер 18 лис, 2020 13:39
Сумнівалися не в Укрсибі, а в його працівниках. Особливих зусиль не прийшлось докладати.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Сер 18 лис, 2020 14:03
greenozon как всегда надо было немного подождать
Кешбечные карты!
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