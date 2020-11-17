УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лис, 2020 12:47
Колеги велике спасибі усім хто відгукнувся!
разом ми сила!
PS прилетів ключ-код на 500-ку
ввів з компа руками - норм
http://prntscr.com/vle13v
greenozon
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Додано: Сер 18 лис, 2020 13:00
velvet написав: rollo написав:
Прислали ключ и на 500. Не нужно теребить линию.
Мне тоже прислали на 1000, но я вчера уже потеребил. Скорее всего в один день не могут два ключ-кода присылать.
Дарма в Сібасові сумнівалися. Мені він сьогодні прислав і на 500 грн код, без усяких діставань з мого боку. Тепер чекаю виплати: 200, потім 1000 і ось ще 500. Побачимо, що буде далі...
Переходь на темний бік за карткою
Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку
Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або
КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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kreuz
Повідомлень: 2626
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Подякував: 141 раз.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 13:39
kreuz написав: velvet написав: rollo написав:
Прислали ключ и на 500. Не нужно теребить линию.
Мне тоже прислали на 1000, но я вчера уже потеребил. Скорее всего в один день не могут два ключ-кода присылать.
Дарма в Сібасові сумнівалися. Мені він сьогодні прислав і на 500 грн код, без усяких діставань з мого боку. Тепер чекаю виплати: 200, потім 1000 і ось ще 500. Побачимо, що буде далі...
Сумнівалися не в Укрсибі, а в його працівниках. Особливих зусиль не прийшлось докладати.
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velvet
Повідомлень: 3118
З нами з: 06.03.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 401 раз.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 14:03
greenozon
как всегда надо было немного подождать
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omb
Повідомлень: 2450
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 191 раз.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 15:16
Закрыл и сразу открыл новую. Второй успешный кейс.
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Monk23
Повідомлень: 130
З нами з: 11.07.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 13 раз.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 15:29
Monk23 написав:
Закрыл и сразу открыл новую. Второй успешный кейс.
Прямо в отделении? Без всяких там персональных менеджеров?
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ingtrans
Повідомлень: 1759
З нами з: 31.07.19
Подякував: 35 раз.
Подякували: 212 раз.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 15:45
ingtrans написав:
Прямо в отделении? Без всяких там персональных менеджеров?
Не без этого. В Premium-отделении, у персонального менеджера
Я даже не знал, что он у меня есть до сегодня, и о премиумности отделения не подозревал, в ближайшее пошел просто.
Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
Monk23
Повідомлень: 130
З нами з: 11.07.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 13 раз.
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