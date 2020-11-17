rollo написав:Прислали ключ и на 500. Не нужно теребить линию.
Мне тоже прислали на 1000, но я вчера уже потеребил. Скорее всего в один день не могут два ключ-кода присылать.
Дарма в Сібасові сумнівалися. Мені він сьогодні прислав і на 500 грн код, без усяких діставань з мого боку. Тепер чекаю виплати: 200, потім 1000 і ось ще 500. Побачимо, що буде далі...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
ingtrans написав:Прямо в отделении? Без всяких там персональных менеджеров?
Не без этого. В Premium-отделении, у персонального менеджера Я даже не знал, что он у меня есть до сегодня, и о премиумности отделения не подозревал, в ближайшее пошел просто.
Нічого не зрозуміло. Ви випадково знайшли 141-ше відділення чи Вам до NewCard виділили менеджера не у "віртуальному" відділенні і ви випадково на нього потрапили? Інші якісь продукти Сибаса маєте. Треба більше подробиць.
klug написав:Нічого не зрозуміло. Ви випадково знайшли 141-ше відділення чи Вам до NewCard виділили менеджера не у "віртуальному" відділенні і ви випадково на нього потрапили? Інші якісь продукти Сибаса маєте. Треба більше подробиць.
Я не сильно в теме о 141 виртуальном отделении, видел вы что-то обсуждали, но меня никуда не переводили пока. Отделение вполне физическое, на сайте указано как Premium. Пришел в отделение к менеджеру, мне сказали что у меня есть персональный менеджер и направили к нему. Эта же девушка наверное оформляла мне первую карту год назад. Других продуктов нет и не было, только New card.
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klug написав:Нічого не зрозуміло. Ви випадково знайшли 141-ше відділення чи Вам до NewCard виділили менеджера не у "віртуальному" відділенні і ви випадково на нього потрапили? Інші якісь продукти Сибаса маєте. Треба більше подробиць.
Я не сильно в теме о 141 виртуальном отделении, видел вы что-то обсуждали, но меня никуда не переводили пока. Отделение вполне физическое, на сайте указано как Premium. Пришел в отделение к менеджеру, мне сказали что у меня есть персональный менеджер и направили к нему. Эта же девушка наверное оформляла мне первую карту год назад. Других продуктов нет и не было, только New card.