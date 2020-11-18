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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лис, 2020 17:12
Monk23 написав: ingtrans написав:
Прямо в отделении? Без всяких там персональных менеджеров?
Не без этого. В Premium-отделении, у персонального менеджера
Я даже не знал, что он у меня есть до сегодня, и о премиумности отделения не подозревал, в ближайшее пошел просто.
это очень хорошая новость, поздравляю
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Сер 18 лис, 2020 19:55
Подскажите, пожалуйста, как с ньюкарда вытянуть гривну без комиссии?
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AVF
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Додано: Сер 18 лис, 2020 19:56
AVF написав:
Подскажите, пожалуйста, как с ньюкарда вытянуть гривну без комиссии?
СЭПом можно.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Додано: Сер 18 лис, 2020 21:40
Ребята, те кто козыряют в теме ключ кодами, подскажите пожалуйста, у вас карты открыты каким периодом?
Моя июньская, и по ней нет вообще никаких предложений. Только в октябре за Алиэкспресс немного насыпали и все.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
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_PORT_UA
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Додано: Сер 18 лис, 2020 21:45
_PORT_UA январь и июнь
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Сер 18 лис, 2020 21:48
omb ,это ваши обе или на семью? И как для июньской получили такие плюшки?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
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_PORT_UA
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