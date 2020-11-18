У меня ничего такого там нет почему-то. Только "Выберите тему вашего обращения:", сами темы и архив. Но она мне дала свою визитку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лис, 2020 12:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
У меня ничего такого там нет почему-то. Только "Выберите тему вашего обращения:", сами темы и архив. Но она мне дала свою визитку
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:22
СМС о подключении к программе кешбек пришло?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:29
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
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