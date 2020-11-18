У меня ничего такого там нет почему-то. Только "Выберите тему вашего обращения:", сами темы и архив. Но она мне дала свою визитку
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лис, 2020 12:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
У меня ничего такого там нет почему-то. Только "Выберите тему вашего обращения:", сами темы и архив. Но она мне дала свою визитку
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:22
СМС о подключении к программе кешбек пришло?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:29
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Чет 19 лис, 2020 14:04
Monk23 проверте еще на всякий случай отсутствие старинформ+
Кешбечные карты!
Додано: Чет 19 лис, 2020 14:36
omb Спасибо. Изначально с плюсом и подключился. С менеджером отключили, и она включила вроде как без плюса. Не очень знала как так сделать, но искренне хотела помочь, и вроде ка получилось. В сообщении от банка об активации пишет Star Inform (без плюса), гарячка также подтвердила, что без
Додано: Чет 19 лис, 2020 14:59
Додано: Чет 19 лис, 2020 15:01
novichok
Укрсиб онлайн покаже вам усі ліміти
PS в різних картах - різні
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|