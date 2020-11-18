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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 12:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Andrew75 написав:В мобильном приложении в разделе "Чат" сверху у меня указано, что есть персональный менеджер, где находится и его мобильный телефон.

У меня ничего такого там нет почему-то. Только "Выберите тему вашего обращения:", сами темы и архив. Но она мне дала свою визитку :D
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Monk23
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:22

  Monk23 написав:Закрыл и сразу открыл новую. Второй успешный кейс.

СМС о подключении к программе кешбек пришло?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:29

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  акет написав:СМС о подключении к программе кешбек пришло?

В пять утра пришло сообщение в Viber.
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Monk23
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:04

Monk23 проверте еще на всякий случай отсутствие старинформ+
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  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:36

omb Спасибо. Изначально с плюсом и подключился. С менеджером отключили, и она включила вроде как без плюса. Не очень знала как так сделать, но искренне хотела помочь, и вроде ка получилось. В сообщении от банка об активации пишет Star Inform (без плюса), гарячка также подтвердила, что без :)
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
Monk23
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:59

  ingtrans написав:
  AVF написав:Подскажите, пожалуйста, как с ньюкарда вытянуть гривну без комиссии?

СЭПом можно.

Лимиты есть какие, никто не в курсе?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:01

novichok

Укрсиб онлайн покаже вам усі ліміти
PS в різних картах - різні
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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