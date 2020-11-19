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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:22

greenozon
Ответ на что конкретно? На свой же вопрос?
novichok
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Подякував: 4 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:37

  novichok написав:greenozon
Ответ на что конкретно? На свой же вопрос?

Враховуючи рівень дискусії, то: "на пацана. Чи слабо?"

P.S. естафету "непотрібних порад" передаю Квесторе_поверніться.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:42

klug он тут не пасется
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omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:46

  omb написав:klug он тут не пасется

Не може бути. Вони з greenozon виключно парою ходять.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 5050
З нами з: 18.08.14
Подякував: 219 раз.
Подякували: 627 раз.
 
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