greenozon
Ответ на что конкретно? На свой же вопрос?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:37
Враховуючи рівень дискусії, то: "на пацана. Чи слабо?"
P.S. естафету "непотрібних порад" передаю Квесторе_поверніться.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:42
klug он тут не пасется
Кешбечные карты!
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:46
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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