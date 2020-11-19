|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лис, 2020 19:22
greenozon
Ответ на что конкретно? На свой же вопрос?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2214
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:37
novichok написав:greenozon
Ответ на что конкретно? На свой же вопрос?
Враховуючи рівень дискусії, то: "на пацана. Чи слабо?"
P.S. естафету "непотрібних порад" передаю Квесторе_поверніться
.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5050
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 627 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:42
klug он тут не пасется
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2459
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:46
omb написав:klug
он тут не пасется
Не може бути. Вони з greenozon
виключно парою ходять.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5050
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 627 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 лис, 2020 00:12
novichok написав: greenozon написав:novichok
Укрсиб онлайн покаже вам усі ліміти
PS в різних картах - різні
а если у человека нет ни укрсиб Онлайн ни каких карт и он просто интересуется переводами на сэп с нью карт? Я смотрю сегодня день ненужных советов на форуме
Не забывайте, что Вам тут никто ничего не обязан.
-
reef
-
-
- Повідомлень: 2619
- З нами з: 28.08.07
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 лис, 2020 00:37
novichok написав: ingtrans написав: AVF написав:
Подскажите, пожалуйста, как с ньюкарда вытянуть гривну без комиссии?
СЭПом можно.
Лимиты есть какие, никто не в курсе?
Есть ли лимиты не знаю, но на практике 50 тыс. уходило сэпом без вопросов.
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 546
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: STIGA
і 5 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|