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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:22

greenozon
Ответ на что конкретно? На свой же вопрос?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:37

  novichok написав:greenozon
Ответ на что конкретно? На свой же вопрос?

Враховуючи рівень дискусії, то: "на пацана. Чи слабо?"

P.S. естафету "непотрібних порад" передаю Квесторе_поверніться.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:42

klug он тут не пасется
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:46

  omb написав:klug он тут не пасется

Не може бути. Вони з greenozon виключно парою ходять.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 00:12

  novichok написав:
  greenozon написав:novichok

Укрсиб онлайн покаже вам усі ліміти
PS в різних картах - різні
а если у человека нет ни укрсиб Онлайн ни каких карт и он просто интересуется переводами на сэп с нью карт? Я смотрю сегодня день ненужных советов на форуме

Не забывайте, что Вам тут никто ничего не обязан.
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 00:37

  novichok написав:
  ingtrans написав:
  AVF написав:Подскажите, пожалуйста, как с ньюкарда вытянуть гривну без комиссии?

СЭПом можно.

Лимиты есть какие, никто не в курсе?

Есть ли лимиты не знаю, но на практике 50 тыс. уходило сэпом без вопросов.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:14

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

І мені прилетів перевод на 141 відділення :) то тепер в нормальне у Києві уже не пустять ? :)
У чому суть прикола ?
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:49

stas_rst суть прикола в том, что дают возможность все максимально порешать через чатик с персональным менеджером
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2460
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Укрсиб онлайн у всех работает? Что то не могу войти. Выбивает ошибку.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:06

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Может у кого-то было такое, прилетают пуш-уведомления, но не сохраняются в приложении (финномер на телефоне на котором установлено приложение). Это как-то лечится? Техподдержка уже неделю молчит.
.......
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