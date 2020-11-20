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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:01
При пополнении моб. укрсиб онлайн предлагает сохранить шаблон в избранное. Жму ок, даю имя, шаблон сохранен. А где это избранное потом найти ? Вроде все вкладки облазил, не нашел
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Kalgan
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:30
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:56
Спробував потягнути додатком УкрсібОнлайн з Моньки. Блокує "поповнення з корпоративної картки" і пише про підозрілу операцію.
До того постійно тільки пхав з Моні.
У чому трабл?
Дякую!
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
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stas_rst
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:11
stas_rst с форварда нормально тянет
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:33
stas_rst написав:
Спробував потягнути додатком УкрсібОнлайн з Моньки. Блокує "поповнення з корпоративної картки" і пише про підозрілу операцію.
До того постійно тільки пхав з Моні.
У чому трабл?
Дякую!
Ну не нравился Моне айПей
Моня ж там спрашивает про подозрение.
Вот скажите, шо доверяете, и повторите оп-ю.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:37
clientage написав: stas_rst написав:
Спробував потягнути додатком УкрсібОнлайн з Моньки. Блокує "поповнення з корпоративної картки" і пише про підозрілу операцію.
До того постійно тільки пхав з Моні.
У чому трабл?
Дякую!
Ну не нравился Моне айПей
Моня ж там спрашивает про подозрение.
Вот скажите, шо доверяете, и повторите оп-ю.
Задалбывает по два раза пересылать, если часто с мони тянуть
.......
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Boundless
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:42
Boundless написав: clientage написав: stas_rst написав:
Спробував потягнути додатком УкрсібОнлайн з Моньки. Блокує "поповнення з корпоративної картки" і пише про підозрілу операцію.
До того постійно тільки пхав з Моні.
У чому трабл?
Дякую!
Ну не нравился Моне айПей
Моня ж там спрашивает про подозрение.
Вот скажите, шо доверяете, и повторите оп-ю.
Задалбывает по два раза пересылать, если часто с мони тянуть
А с Алки не пробовали? Там мона на 1час на беседу с СБ попасть
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:56
Boundless написав:
Может у кого-то было такое, прилетают пуш-уведомления, но не сохраняются в приложении (финномер на телефоне на котором установлено приложение). Это как-то лечится? Техподдержка уже неделю молчит.
на жсм такое,а на сдма в клоне пуши есть в уведомах
,но я не парюсь,а смекалю.На днях 3 дсек ждал,а оно в клоны вайбера падало.Врага надо перебдеть заранее
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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Мизантрóп
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