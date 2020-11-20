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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:01

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

При пополнении моб. укрсиб онлайн предлагает сохранить шаблон в избранное. Жму ок, даю имя, шаблон сохранен. А где это избранное потом найти ? Вроде все вкладки облазил, не нашел :|
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Платежі - обрані
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Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:56

Спробував потягнути додатком УкрсібОнлайн з Моньки. Блокує "поповнення з корпоративної картки" і пише про підозрілу операцію.
До того постійно тільки пхав з Моні.
У чому трабл?
Дякую!
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:11

stas_rst с форварда нормально тянет
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:33

  stas_rst написав:Спробував потягнути додатком УкрсібОнлайн з Моньки. Блокує "поповнення з корпоративної картки" і пише про підозрілу операцію.
До того постійно тільки пхав з Моні.
У чому трабл?
Дякую!

Ну не нравился Моне айПей 8)
Моня ж там спрашивает про подозрение.
Вот скажите, шо доверяете, и повторите оп-ю.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:37

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

clientage написав:
  stas_rst написав:Спробував потягнути додатком УкрсібОнлайн з Моньки. Блокує "поповнення з корпоративної картки" і пише про підозрілу операцію.
До того постійно тільки пхав з Моні.
У чому трабл?
Дякую!

Ну не нравился Моне айПей 8)
Моня ж там спрашивает про подозрение.
Вот скажите, шо доверяете, и повторите оп-ю.
Задалбывает по два раза пересылать, если часто с мони тянуть
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:42

  Boundless написав:
clientage написав:
  stas_rst написав:Спробував потягнути додатком УкрсібОнлайн з Моньки. Блокує "поповнення з корпоративної картки" і пише про підозрілу операцію.
До того постійно тільки пхав з Моні.
У чому трабл?
Дякую!

Ну не нравился Моне айПей 8)
Моня ж там спрашивает про подозрение.
Вот скажите, шо доверяете, и повторите оп-ю.
Задалбывает по два раза пересылать, если часто с мони тянуть

А с Алки не пробовали? Там мона на 1час на беседу с СБ попасть :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:56

  Boundless написав:Может у кого-то было такое, прилетают пуш-уведомления, но не сохраняются в приложении (финномер на телефоне на котором установлено приложение). Это как-то лечится? Техподдержка уже неделю молчит.

на жсм такое,а на сдма в клоне пуши есть в уведомах :roll: ,но я не парюсь,а смекалю.На днях 3 дсек ждал,а оно в клоны вайбера падало.Врага надо перебдеть заранее :wink:
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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