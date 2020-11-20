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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:36

  Boundless написав:Может у кого-то было такое, прилетают пуш-уведомления, но не сохраняются в приложении (финномер на телефоне на котором установлено приложение). Это как-то лечится? Техподдержка уже неделю молчит.

У меня тоже самое, в чате приняли заявку но уже 3 недели без ответа ((
AVF
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:38

  omb написав:Ferlakur а там не до 21 числа собирают активацию?

Не, до 9.11 было.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3542
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:46

  clientage написав:Ну не нравился Моне айПей 8)
Моня ж там спрашивает про подозрение.
Вот скажите, шо доверяете, и повторите оп-ю.

Дякую. Тиснув "Довіряю" одразу ж, результат - 0 :)
Буду пхати монькою далі. Моні пофіг.
stas_rst
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Повідомлень: 913
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:47

  stas_rst написав:
  clientage написав:Ну не нравился Моне айПей 8)
Моня ж там спрашивает про подозрение.
Вот скажите, шо доверяете, и повторите оп-ю.

Дякую. Тиснув "Довіряю" одразу ж, результат - 0 :)
Буду пхати монькою далі. Моні пофіг.

Як це 0
Просто теперь повторите перевод, он уже пройдет без вопросов
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:53

  Ferlakur написав:Кому-то пришли деньги за активированный код шопинга 17-18 октября? Я активировал 6 ноября, сегодня 10й рабочий день, денех нет, пока держусь.

В понедельник наверное зачислят
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velvet
 
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