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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:36
Boundless написав:
Может у кого-то было такое, прилетают пуш-уведомления, но не сохраняются в приложении (финномер на телефоне на котором установлено приложение). Это как-то лечится? Техподдержка уже неделю молчит.
У меня тоже самое, в чате приняли заявку но уже 3 недели без ответа ((
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:38
omb написав:Ferlakur
а там не до 21 числа собирают активацию?
Не, до 9.11 было.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:46
clientage написав:
Ну не нравился Моне айПей
Моня ж там спрашивает про подозрение.
Вот скажите, шо доверяете, и повторите оп-ю.
Дякую. Тиснув "Довіряю" одразу ж, результат - 0
Буду пхати монькою далі. Моні пофіг.
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stas_rst
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:47
stas_rst написав: clientage написав:
Ну не нравился Моне айПей
Моня ж там спрашивает про подозрение.
Вот скажите, шо доверяете, и повторите оп-ю.
Дякую. Тиснув "Довіряю" одразу ж, результат - 0
Буду пхати монькою далі. Моні пофіг.
Як це 0
Просто теперь повторите перевод, он уже пройдет без вопросов
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:53
Ferlakur написав:
Кому-то пришли деньги за активированный код шопинга 17-18 октября? Я активировал 6 ноября, сегодня 10й рабочий день, денех нет, пока держусь.
В понедельник наверное зачислят
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velvet
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