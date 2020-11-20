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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1244124512461247

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:27

  Ferlakur написав:
  omb написав:Ferlakur а там не до 21 числа собирают активацию?

Не, до 9.11 было.

Сегодня только 9-й раб. день.
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:27

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

clientage написав:
  Boundless написав:
clientage написав:[quote="5103237:stas_rst"]Спробував потягнути додатком УкрсібОнлайн з Моньки. Блокує "поповнення з корпоративної картки" і пише про підозрілу операцію.
До того постійно тільки пхав з Моні.
У чому трабл?
Дякую!

Ну не нравился Моне айПей 8)
Моня ж там спрашивает про подозрение.
Вот скажите, шо доверяете, и повторите оп-ю.
Задалбывает по два раза пересылать, если часто с мони тянуть

А с Алки не пробовали? Там мона на 1час на беседу с СБ попасть :mrgreen:[/quote]С алкой работать мне психолог запретил
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:52

дуалізм питання:
чи врахують в акції "600 грн за 60 операцій у листопаді" проводки, зроблені 1 листопада в акції "1000 грн за 50 операцій на вікенд" ???
код на 1000 уже активував :)
Що люди з досвідом кажуть ? Бо це моїх дві перших очевигоди.
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:55

  stas_rst написав:дуалізм питання:
чи врахують в акції "600 грн за 60 операцій у листопаді" проводки, зроблені 1 листопада в акції "1000 грн за 50 операцій на вікенд" ???
код на 1000 уже активував :)
Що люди з досвідом кажуть ? Бо це моїх дві перших очевигоди.

Краще перебдєть.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:04

  stas_rst написав:дуалізм питання:
чи врахують в акції "600 грн за 60 операцій у листопаді" проводки, зроблені 1 листопада в акції "1000 грн за 50 операцій на вікенд" ???
код на 1000 уже активував :)
Що люди з досвідом кажуть ? Бо це моїх дві перших очевигоди.

Лучше набить отдельно, пока это не сложно сделать. Экспериментировать дороже выйдет.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:15

ще 35 набити треба ... якось бажання особливого нема, хоча й 600 грн. на дорозі не лежать ...
Дякую за пораду!
Востаннє редагувалось stas_rst в П'ят 20 лис, 2020 21:18, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:17

Просил отключить платный смс информ и включить бесплатный на новую карту. Платный отключили, а бесплатный похоже забыли включить. Я-же правильно помню бесплатный - это который без плюса? Как его сейчас подключать?
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:19

  stas_rst написав:ще 35 набити треба ... якось бажання особливого нема, хоча й 600 грн. на дорозі не лежать ...
Дякую за пораду!

Востаннє редагувалось Flamingo в П'ят 20 лис, 2020 21:24, всього редагувалось 2 разів.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:22

Flamingo - один з моїх улюблених епізодів у фільмі :)
Красава ! :)
Мотивація спрацювала :) завтра накидаю проводок :wink:
ПС. Верніть фільму!!!
stas_rst
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