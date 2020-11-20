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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:27
Ferlakur написав: omb написав:Ferlakur
а там не до 21 числа собирают активацию?
Не, до 9.11 было.
Сегодня только 9-й раб. день.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:27
clientage написав: Boundless написав:
clientage написав:[quote="5103237:stas_rst"]Спробував потягнути додатком УкрсібОнлайн з Моньки. Блокує "поповнення з корпоративної картки" і пише про підозрілу операцію.
До того постійно тільки пхав з Моні.
У чому трабл?
Дякую!
Ну не нравился Моне айПей
Моня ж там спрашивает про подозрение.
Вот скажите, шо доверяете, и повторите оп-ю.
Задалбывает по два раза пересылать, если часто с мони тянуть
А с Алки не пробовали? Там мона на 1час на беседу с СБ попасть
[/quote]С алкой работать мне психолог запретил
.......
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:52
дуалізм питання:
чи врахують в акції "600 грн за 60 операцій у листопаді"
проводки, зроблені 1 листопада в акції "1000 грн за 50 операцій на вікенд"
???
код на 1000 уже активував
Що люди з досвідом кажуть ? Бо це моїх дві перших очевигоди.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:55
stas_rst написав:
дуалізм питання:
чи врахують в акції "600 грн за 60 операцій у листопаді"
проводки, зроблені 1 листопада в акції "1000 грн за 50 операцій на вікенд"
???
код на 1000 уже активував
Що люди з досвідом кажуть ? Бо це моїх дві перших очевигоди.
Краще перебдєть.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:04
stas_rst написав:
дуалізм питання:
чи врахують в акції "600 грн за 60 операцій у листопаді"
проводки, зроблені 1 листопада в акції "1000 грн за 50 операцій на вікенд"
???
код на 1000 уже активував
Що люди з досвідом кажуть ? Бо це моїх дві перших очевигоди.
Лучше набить отдельно, пока это не сложно сделать. Экспериментировать дороже выйдет.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:15
ще 35 набити треба ... якось бажання особливого нема, хоча й 600 грн. на дорозі не лежать ...
Дякую за пораду!
Востаннє редагувалось stas_rst
в П'ят 20 лис, 2020 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:17
Просил отключить платный смс информ и включить бесплатный на новую карту. Платный отключили, а бесплатный похоже забыли включить. Я-же правильно помню бесплатный - это который без плюса? Как его сейчас подключать?
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:19
stas_rst написав:
ще 35 набити треба ... якось бажання особливого нема, хоча й 600 грн. на дорозі не лежать ...
Дякую за пораду!
Востаннє редагувалось Flamingo
в П'ят 20 лис, 2020 21:24, всього редагувалось 2 разів.
50 грн./100 грн.
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55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:22
Flamingo
- один з моїх улюблених епізодів у фільмі
Красава !
Мотивація спрацювала
завтра накидаю проводок
ПС. Верніть фільму!!!
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