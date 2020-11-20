Правильно.
Через банкомат или горячую линию с идентификацией.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Правильно.
Через банкомат или горячую линию с идентификацией.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:02
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
На практике проверено?
Читал, что через приложение подключаются обе услуги.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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