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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:50
Амвросий написав:
Я-же правильно помню бесплатный - это который без плюса?
Правильно.
Амвросий написав:
Как его сейчас подключать?
Через банкомат или горячую линию с идентификацией.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bc7mV5
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:02
ukrprom2014 написав:
Через банкомат
На практике проверено?
Читал, что через приложение подключаются обе услуги.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Суб 21 лис, 2020 01:57
MASolomko написав: ukrprom2014 написав:
Через банкомат
На практике проверено?
Читал, что через приложение подключаются обе услуги.
Через кол-центр включають якщо попасти на нормальнго оператора.
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