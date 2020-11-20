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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:50
Амвросий написав:
Я-же правильно помню бесплатный - это который без плюса?
Правильно.
Амвросий написав:
Как его сейчас подключать?
Через банкомат или горячую линию с идентификацией.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bc7mV5
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:02
ukrprom2014 написав:
Через банкомат
На практике проверено?
Читал, что через приложение подключаются обе услуги.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Суб 21 лис, 2020 01:57
MASolomko написав: ukrprom2014 написав:
Через банкомат
На практике проверено?
Читал, что через приложение подключаются обе услуги.
Через кол-центр включають якщо попасти на нормальнго оператора.
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Додано: Суб 21 лис, 2020 04:28
Ferlakur написав: greenozon написав:
Колеги поділіться будьте ласкаві як ви набиваєте маленькі покупки по сумі,
надоїдо кеди бігати
буду вдячний за підказки
Личка
І мені будь ласочка
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Додано: Суб 21 лис, 2020 09:08
на ясном солнышке ахметки
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Hack-Stock
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Додано: Суб 21 лис, 2020 10:40
Hack-Stock написав:
на ясном солнышке ахметки
???
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valya
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Додано: Суб 21 лис, 2020 11:07
valya https://www.kyiv.yasno.com.ua/
платеж через мастерпасс
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Суб 21 лис, 2020 12:26
Hit777 написав: clientage написав: stas_rst написав:
Дякую. Тиснув "Довіряю" одразу ж, результат - 0
Буду пхати монькою далі. Моні пофіг.
Як це 0
Просто теперь повторите перевод, он уже пройдет без вопросов
Була така ж ситуація, як писав вище, не проходить!
Знов сьогодні тягнув з Моні.
Натиснув "Довіряю" і повторив переказ. Все ок.
Ну принципово ж задовбаю Моню
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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