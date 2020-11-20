УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:50
Амвросий написав:
Я-же правильно помню бесплатный - это который без плюса?
Правильно.
Амвросий написав:
Как его сейчас подключать?
Через банкомат или горячую линию с идентификацией.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bc7mV5 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:02
ukrprom2014 написав:
Через банкомат
На практике проверено?
Читал, что через приложение подключаются обе услуги.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: Суб 21 лис, 2020 01:57
MASolomko написав: ukrprom2014 написав:
Через банкомат
На практике проверено?
Читал, что через приложение подключаются обе услуги.
Через кол-центр включають якщо попасти на нормальнго оператора.
YaVI
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Додано: Суб 21 лис, 2020 04:28
Ferlakur написав: greenozon написав:
Колеги поділіться будьте ласкаві як ви набиваєте маленькі покупки по сумі,
надоїдо кеди бігати
буду вдячний за підказки
Личка
І мені будь ласочка
1finanсier
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Додано: Суб 21 лис, 2020 09:08
на ясном солнышке ахметки
Hack-Stock
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Подякував: 4 раз.
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Додано: Суб 21 лис, 2020 10:40
Hack-Stock написав:
на ясном солнышке ахметки
???
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valya
Повідомлень: 1322
З нами з: 31.10.12
Подякував: 302 раз.
Подякували: 80 раз.
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Додано: Суб 21 лис, 2020 11:07
valya https://www.kyiv.yasno.com.ua/
платеж через мастерпасс
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
omb
Повідомлень: 2465
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Додано: Суб 21 лис, 2020 12:26
Hit777 написав: clientage написав: stas_rst написав:
Дякую. Тиснув "Довіряю" одразу ж, результат - 0
Буду пхати монькою далі. Моні пофіг.
Як це 0
Просто теперь повторите перевод, он уже пройдет без вопросов
Була така ж ситуація, як писав вище, не проходить!
Знов сьогодні тягнув з Моні.
Натиснув "Довіряю" і повторив переказ. Все ок.
Ну принципово ж задовбаю Моню
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Суб 21 лис, 2020 16:06
clientage написав:
Знов сьогодні тягнув з Моні.
Натиснув "Довіряю" і повторив переказ. Все ок.
Ну принципово ж задовбаю Моню
Дякую. Підтверджую
Я вчора таки навіть без повторного погодження потягнув. Цікаво, чи їм щодоби потрібно оновлювати погодження ?
Ну й 30 операцій таки набив. Завтра продовжу, бо блокануло.
По пам"яті не пригадаю,
у Сіба обмеження на добу чи на місяць ?
У другому варіанті доведеться дзвонити на ГЛ. Якщо на добу, то залишилось +5 операцій до 600за60, завтра докнопаю.
stas_rst
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Додано: Суб 21 лис, 2020 16:12
stas_rst на сутки
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
omb
Повідомлень: 2465
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