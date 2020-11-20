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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1246124712481249>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Амвросий написав:Я-же правильно помню бесплатный - это который без плюса?
Правильно.
  Амвросий написав:Как его сейчас подключать?

Через банкомат или горячую линию с идентификацией.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bc7mV5
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ukrprom2014 написав:Через банкомат
На практике проверено?
Читал, что через приложение подключаются обе услуги.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 01:57

  MASolomko написав:
  ukrprom2014 написав:Через банкомат
На практике проверено?
Читал, что через приложение подключаются обе услуги.

Через кол-центр включають якщо попасти на нормальнго оператора.
YaVI
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 04:28

  Ferlakur написав:
  greenozon написав:Колеги поділіться будьте ласкаві як ви набиваєте маленькі покупки по сумі,
надоїдо кеди бігати :)
буду вдячний за підказки

Личка

І мені будь ласочка :-)
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 09:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

на ясном солнышке ахметки
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 10:40

  Hack-Stock написав:на ясном солнышке ахметки

???
*******
valya
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:07

valya https://www.kyiv.yasno.com.ua/ платеж через мастерпасс
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 12:26

  Hit777 написав:
  clientage написав:
  stas_rst написав:Дякую. Тиснув "Довіряю" одразу ж, результат - 0 :)
Буду пхати монькою далі. Моні пофіг.
Як це 0
Просто теперь повторите перевод, он уже пройдет без вопросов
Була така ж ситуація, як писав вище, не проходить!

Знов сьогодні тягнув з Моні.
Натиснув "Довіряю" і повторив переказ. Все ок.
Ну принципово ж задовбаю Моню :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:06

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  clientage написав:Знов сьогодні тягнув з Моні.
Натиснув "Довіряю" і повторив переказ. Все ок.
Ну принципово ж задовбаю Моню

Дякую. Підтверджую :)
Я вчора таки навіть без повторного погодження потягнув. Цікаво, чи їм щодоби потрібно оновлювати погодження ? :)
Ну й 30 операцій таки набив. Завтра продовжу, бо блокануло.
По пам"яті не пригадаю, у Сіба обмеження на добу чи на місяць ?
У другому варіанті доведеться дзвонити на ГЛ. Якщо на добу, то залишилось +5 операцій до 600за60, завтра докнопаю.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:12

stas_rst на сутки
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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