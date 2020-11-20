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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1246124712481249

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:19

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

как вы тянете ? Сибой с мони шоли? У меня с мони на сиб без проблем в моне.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Мизантрóп написав:Сибой с мони шоли?

саме про це й мова. З моні на сіб залітає за 10 сек.
Сібом з моні блокує і просить підтвердження.
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:38

  stas_rst написав:
  Мизантрóп написав:Сибой с мони шоли?

саме про це й мова. З моні на сіб залітає за 10 сек.
Сібом з моні блокує і просить підтвердження.

ну то й робимо висновки :wink:
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:42

  Мизантрóп написав:
  stas_rst написав:
  Мизантрóп написав:Сибой с мони шоли?

саме про це й мова. З моні на сіб залітає за 10 сек.
Сібом з моні блокує і просить підтвердження.

ну то й робимо висновки :wink:

Всегда толкаю с моно, за исключениям одной транзакции, которую нужно выполнить из Укрсиб онлайн в период акции. Вот тогда тоже попадаю на то же сообщение в моно.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:49

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ingtrans написав:Всегда толкаю с моно, за исключениям одной транзакции, которую нужно выполнить из Укрсиб онлайн в период акции.
Ну дык верно,а шо мешает в борьбе за Пежона нажать 90коп. за 1кВт по адресной оплате? И правдоподобнее будет и квест готов. Раз в месяц в сибонлайн захожу,благо еще КБ не надо выбирать))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:14

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Кто-то пользуется в Укрсибе кредиткой? Подскажите, какие плюсы, минусы, подводные камни?
kiev-city
 
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