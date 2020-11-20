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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 лис, 2020 16:19
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
как вы тянете ? Сибой с мони шоли? У меня с мони на сиб без проблем в моне.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Суб 21 лис, 2020 16:22
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
саме про це й мова. З моні на сіб залітає за 10 сек.
Сібом з моні блокує і просить підтвердження.
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
Додано: Суб 21 лис, 2020 16:38
ну то й робимо висновки
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Суб 21 лис, 2020 16:42
Всегда толкаю с моно, за исключениям одной транзакции, которую нужно выполнить из Укрсиб онлайн в период акции. Вот тогда тоже попадаю на то же сообщение в моно.
Додано: Суб 21 лис, 2020 16:49
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ну дык верно,а шо мешает в борьбе за Пежона нажать 90коп. за 1кВт по адресной оплате? И правдоподобнее будет и квест готов. Раз в месяц в сибонлайн захожу,благо еще КБ не надо выбирать))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Суб 21 лис, 2020 17:14
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Кто-то пользуется в Укрсибе кредиткой? Подскажите, какие плюсы, минусы, подводные камни?
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