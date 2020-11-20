Додано: Суб 21 лис, 2020 16:19

как вы тянете ? Сибой с мони шоли? У меня с мони на сиб без проблем в моне.

Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))