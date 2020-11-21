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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Додано: Нед 22 лис, 2020 14:18
Колеги, така халепа
Вчора зробив 20 проводок, на 21-й блок. Тут писали, що ліміт на добу.
Сьогодні 5 проводок і знову Блок. А де ще 15 ?
Ресурс для оплати один, рахунки отримувачів намагаюсь міксувати періодично.
Засоби для проводок - мастерпас і iPay. Блок по двох.
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stas_rst
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Додано: Нед 22 лис, 2020 15:22
stas_rst написав:
Вчора зробив 20 проводок, на 21-й блок. Тут писали, що ліміт на добу.
Сьогодні 5 проводок і знову Блок. А де ще 15 ?
Может для них еще 24 часа не прошло. Когда-то на горячей линии вроде говорили что можно изменить лимит, но не через инет банкинг, а через горячую линию.
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Амвросий
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Додано: Нед 22 лис, 2020 15:35
Амвросий
дякую, про ГЛ знаю, бо ж акція на 1К вікенд без нього не працювала.
Просто цікаво на майбутнє, чи то блок за один ресурс використання чи місячний блок по операціях (задовбусь рахувати, десь під 100 уже). Щодо добового, то логіки нема у тому, що доба відраховується по іншому
бо блок увечері був після 20-ти, а сьогодні в обід - після 5-ти. Думаю, що вийшов за місячний ліміт. Завтра побачу по проводках.
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stas_rst
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Додано: Нед 22 лис, 2020 18:37
Обо всем понемногу.
1. Тут периодически пишут, "Когда уже мне придет приглашение на акцию?"
Так вот. Я оформил NewCard 19 мая. Первое предложение от Очевыгода (Пежоны не считаю) "300 грн за 30 операций" мне пришло 3 ноября. Т.е. грубо через 5,5 месяцев после оформления карты. Вот так и считайте.
2. По поводу пополнения карты из Моно.
Отлично понимаю,что можно толкать из Моно на Укрсиб, но... что-то меня смутило когда-то в этом варианте. Уже даже и не помню, что. То ли писали, что будет комиссия при этом. То ли что не зачислится сразу и может быть овердрафт. Не помню, а искать лень.
Примерно недели 2-3 назад первый раз вылезло "запрещено пополнение с корпоративных карт". Я как раз стоял с корзиной перед самокассой в "Сильпо", и после двух неудачных попыток (я тогда еще не знал про прикол) просто заплатил "Идеей" (КБО), а что оставалось делать?
Потом была долгая беседа с поддержкой Моно. Да,не нравится им iPay Укрсибовский, очень не нравится. Говорят "Ну, так подтвердите". Подтвердил, прошло... только до следующей попытки. Пришлось опять подтверждать, в итоге, каждое такое пополнение с Моно превратилось в лишний геморрой. Плюнул и пополняю исключительно с Виртуальной Виза Конкорд (где лежат под 8% оборотные средства). Как по мне, лучший вариант.
3. По поводу "набивания" операций. Согласно правилам акции, "вроде" прокатывает только пополнения карты Укрсиба с карты другого банка - ну, этого полно (я про использование Укрсиб онлайн). Но решил сегодня для проформы также пополнить мобильный телефон свой на 10 грн, чтобы была уже четко финансовая операция. В самом интернет-банке операция заняла пару секунд. Но само пополнение на номер Водафон шло минут 10-15. Так долго еще не заходило ни одним каналом.
Но вот подумал: если что, таким образом можно очень быстро набивать операции. Кому надо, пользуйтесь.
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Искатель
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Додано: Нед 22 лис, 2020 18:40
Искатель написав:
Отлично понимаю,что можно толкать из Моно на Укрсиб, но... что-то меня смутило когда-то в этом варианте. Уже даже и не помню, что. То ли писали, что будет комиссия при этом
Да, комиссия была и, если я правильно помню, она еще была, когда Вы оформили карту.
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ingtrans
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