Додано: Нед 22 лис, 2020 18:37

Обо всем понемногу.



1. Тут периодически пишут, "Когда уже мне придет приглашение на акцию?"

Так вот. Я оформил NewCard 19 мая. Первое предложение от Очевыгода (Пежоны не считаю) "300 грн за 30 операций" мне пришло 3 ноября. Т.е. грубо через 5,5 месяцев после оформления карты. Вот так и считайте.



2. По поводу пополнения карты из Моно.

Отлично понимаю,что можно толкать из Моно на Укрсиб, но... что-то меня смутило когда-то в этом варианте. Уже даже и не помню, что. То ли писали, что будет комиссия при этом. То ли что не зачислится сразу и может быть овердрафт. Не помню, а искать лень.

Примерно недели 2-3 назад первый раз вылезло "запрещено пополнение с корпоративных карт". Я как раз стоял с корзиной перед самокассой в "Сильпо", и после двух неудачных попыток (я тогда еще не знал про прикол) просто заплатил "Идеей" (КБО), а что оставалось делать?

Потом была долгая беседа с поддержкой Моно. Да,не нравится им iPay Укрсибовский, очень не нравится. Говорят "Ну, так подтвердите". Подтвердил, прошло... только до следующей попытки. Пришлось опять подтверждать, в итоге, каждое такое пополнение с Моно превратилось в лишний геморрой. Плюнул и пополняю исключительно с Виртуальной Виза Конкорд (где лежат под 8% оборотные средства). Как по мне, лучший вариант.



3. По поводу "набивания" операций. Согласно правилам акции, "вроде" прокатывает только пополнения карты Укрсиба с карты другого банка - ну, этого полно (я про использование Укрсиб онлайн). Но решил сегодня для проформы также пополнить мобильный телефон свой на 10 грн, чтобы была уже четко финансовая операция. В самом интернет-банке операция заняла пару секунд. Но само пополнение на номер Водафон шло минут 10-15. Так долго еще не заходило ни одним каналом.

Но вот подумал: если что, таким образом можно очень быстро набивать операции. Кому надо, пользуйтесь.