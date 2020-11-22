А, в этом смысле. Так пешочком полезно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 лис, 2020 23:23
Додано: Нед 22 лис, 2020 23:26
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Скажіть, я отримав ключ код, ввів його на сторінці та номер телефону (це по акції за 20 розрахунків - 300 грн.) А коли всласне отримується цей кешбек, поки що кошти не приходили.
Додано: Нед 22 лис, 2020 23:29
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