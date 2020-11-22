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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1248124912501251

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 23:23

  Striker написав:
  Ferlakur написав:Банки вроде ж работают в условиях жёсткого карантина, весной работали ж.

Ага, и проезд был только по спецпропуску.

А, в этом смысле. Так пешочком полезно.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 23:29

  Ferlakur написав:А, в этом смысле. Так пешочком полезно.

Ну да, 11 км только в одну сторону. :shock:
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Striker
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  #<1 ... 1248124912501251
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