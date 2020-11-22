|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 лис, 2020 23:23
Striker написав: Ferlakur написав:
Банки вроде ж работают в условиях жёсткого карантина, весной работали ж.
Ага, и проезд был только по спецпропуску.
А, в этом смысле. Так пешочком полезно.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3548
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 204 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: madlexa
, novichok
і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор