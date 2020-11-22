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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 лис, 2020 23:23
Striker написав: Ferlakur написав:
Банки вроде ж работают в условиях жёсткого карантина, весной работали ж.
Ага, и проезд был только по спецпропуску.
А, в этом смысле. Так пешочком полезно.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 23:26
Скажіть, я отримав ключ код, ввів його на сторінці та номер телефону (це по акції за 20 розрахунків - 300 грн.) А коли всласне отримується цей кешбек, поки що кошти не приходили.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 07:39
По акции шоппинг-выходные, 17–18 октября, выплата кешбека ещё ж не было?
Сам ключ-код был получен и активирован 6 ноября.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
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Додано: Пон 23 лис, 2020 07:50
MASolomko написав:
По акции шоппинг-выходные, 17–18 октября, выплата кешбека ещё ж не было?
Сам ключ-код был получен и активирован 6 ноября.
Не было. Срок активации ключа был 09.11.2020, отсчитываем 10 рабочих дней и получаем, что выплата должна быть сегдня-завтра.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 13:43
stas_rst написав:
Колеги, така халепа
Вчора зробив 20 проводок, на 21-й блок. Тут писали, що ліміт на добу.
Сьогодні 5 проводок і знову Блок. А де ще 15 ?
Ресурс для оплати один, рахунки отримувачів намагаюсь міксувати періодично.
Засоби для проводок - мастерпас і iPay. Блок по двох.
для початку треба розібратись
хто саме блоканув
укрсибас чи МP/iP
а так вірно - 20 проводок в день на карту, якщо більше треба дзвонити на ГЛ, проходити ID і просити 50-100
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Додано: Пон 23 лис, 2020 13:55
А платежи с карточного счета через Укрсиб онлайн - считаются в 20/30/50/60 операций? В частности, пополнение мобильного телефона и т.п.? Или нет?
Спасибо заранее за уточнение.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 13:59
Искатель написав:
А платежи с карточного счета через Укрсиб онлайн - считаются в 20/30/50/60 операций? В частности, пополнение мобильного телефона и т.п.? Или нет?
Спасибо заранее за уточнение.
Не считаются
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
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